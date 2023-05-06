2023/05/06 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تستعد الكيانات السياسية العراقية للانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات) في...

ظهرت المقالة الانتخابات المحلية تضع التيار الصدري أمام خيارات حاسمة في العملية السياسية أولاً على المسلة.

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