صحة ديالى تكشف عن إحصائية مرعبة لعدد ضحايا حوادث السير

2023/05/06 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة اسباب رئيسة لحوادث السير في ديالى.

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