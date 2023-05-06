2023/05/06 | 12:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J89LEHkzJHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان الطلابي السنوي في كلية الإعلام جامعة بغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان الطلابي السنوي في كلية الإعلام جامعة بغداد | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).