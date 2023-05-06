2023/05/06 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، زيارة إلى رئاسة محكمة استئناف واسط.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس المجلس ترأس وفدا ضم كلا من السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة،وكان في استقباله رئيس محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة ومحافظ واسط وقائد شرطة المحافظة ومسؤولي الاجهزة الامنية”.

ولفت إلى أن “القاضي فائق زيدان التقى قضاة المحكمة لمناقشة سير العمل واكد على حسم قضايا المواطنين بالسرعة الممكنة وحسب السقوف الزمنية المحددة بموجب القانون وكذلك التعاون مع الحكومة المحلية والاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المحافظة وفرض تطبيق القانون وتسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور استئناف واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور استئناف واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).