مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

2023/05/06 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن “مجلس النواب، أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

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