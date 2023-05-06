ما الذي سيرتديه الملك تشارلز الثالث أثناء مراسم التتويج؟

2023/05/06 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قصر باكنغهام عن بعض العناصر التاريخية التي سيرتديها الملك تشارلز الثالث خلال مراسم تتويجه يوم السبت، بما في ذلك العناصر التي ارتداها سابقًا والدته وجده خلال لحظات تتويجهما الخاصة.

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