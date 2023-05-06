رحيل الفنان والباحث المسرحي الكبير أديب القليه جي

2023/05/06 | 12:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان غيّب الموت الفنان والمخرج والباحث المسرحي العراقي الكبير اديب القليه جي ، في صوفيا ، احد ابرز علامات جيل الريادة في المسرح العراقي الحديث .الفنان والكاتب العراقي الراحل أديب القليه جي بدأ حياته الفنية مبكرا في مدينته..الموصل التي ولد فيها ( وبالضبط في محلة عبدوخوب ) عام 1940 و بدأ حياته […]

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