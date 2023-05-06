مهرجان كان يستذكر المخرج الراحل غودار بعرض آخر أفلامه

2023/05/06 | 12:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة للمخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار التقطت له في 18 أيار/مايو 2004 خلال الدورة السابعة والخمسين باريس (أ ف ب) – يُعرض آخر فيلم للمخرج الفرنسي السويسري الراحل جان لوك غودار ضمن فئة “كلاسيكيات كان” التي أعلن المهرجان الجمعة برنامجها وقائمة الأعمال المدرجة ضمن فئة “سينما الشاطئ”، قبل 11 يوماً من افتتاحه.[…]

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