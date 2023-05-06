2023/05/06 | 12:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زواج الأطفال.. حقائق وأرقام مرعبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الزمان الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/06 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الزمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زواج الأطفال.. حقائق وأرقام مرعبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زواج الأطفال.. حقائق وأرقام مرعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).