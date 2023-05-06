2023/05/06 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رد المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، على الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.وزعمت تقارير صحفية قبل أيام أن الهلال ينوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رد سعودي على أنباء تفاوض ‘الهلال’ مع ميسي المركز الخبري الوطني.

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