2023/05/06 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، على فرض تطبيق القانون وتسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة واسط.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يؤكد على تسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية في واسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يؤكد على تسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية في واسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يؤكد على تسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).