تتويج تشارلز.. مراسم شديدة الفخامة وسط معارضة رافضي الملكية

2023/05/06 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حدث لم تشهده بريطانيا منذ نحو 7عقود يُتوج، تشارلز الثالث، السبت، ملكا في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد العراقية، بيد أنه جرى تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.

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