نقل بعربة اليوبيل الماسي الملكية.. بدء مراسم تتويج الملك تشارلز

2023/05/06 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأت مراسم تتويج مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، حيث غادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

واجتمع عشرات الآلاف من المتفرجين وآلاف الجنود ومئات الضيوف وقليل من المتظاهرين، السبت، حول كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن، حيث سيتوج الملك تشارلز الثالث، الرجل الذي انتظر 7 عقود ليصبح ملكًا، بكل أبهة وفخامة يمكن لبريطانيا أن تحشدها.

وسيكون هناك تيجان وألماس، وموسيقى صاخبة، وأردية أرجوانية وقبعات رائعة - وهتاف مثير لـ"حفظ الله الملك" داخل الكاتدرائية وفي الشوارع بالخارج.

وكانت الكاتدرائية مليئة بالإثارة وكانت متألقة بالزهور العطرة والقبعات الملونة حيث بدأ الضيوف في الوصول قبل ساعتين من الحفل.

وتدفق مشاهير مثل جودي دينش وإيما طومسون وليونيل ريتشي، جنبًا إلى جنب مع السياسيين والقضاة في شعرهم المستعار والجنود الذين يحملون ميداليات لامعة متصلة بالسترات الحمراء وأعضاء مجلس اللوردات في أرديتهم الحمراء.

وخيم آلاف الأشخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم طوال الليل على طول طريق بطول 1.3 ميل (2 كيلومتر) لإلقاء نظرة على الملك أثناء سفره من قصر باكنغهام إلى كاتدرائية القرون الوسطى حيث تم تتويج الملوك منذ ألف عام.

المصدر: وكالات

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