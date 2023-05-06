مقتل شابة في غرفة نومها بإطلاق ناري بالرأس في جسر ديالى

2023/05/06 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت، بالعثور على فتاة مقتولة في غرفة نومها باطلاق ناري في منطقة الرأس بمنطقة جسر ديالى ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه " تم العثور على فتاة تولد ٢٠٠٥ وعليها اثار أطلاق ناري في منطقة الرأس داخل غرفة النوم في منزلها ضمن منطقة جسر ديالى".

وأوضح أن "الحادث انتحار مشتبه به "، مبينا أنه " تم التحفظ على افراد منزلها وزوجها لأغراض التحقيق".

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