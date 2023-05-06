الاستخبارات العسكرية: القبض على ٣ "إرهابيين" بينهم ناقل مواد لـ"داعش"



الاستخبارات العسكرية: القبض على ٣
2023/05/06 | 13:07 - المصدر: آي كيو نيوز
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