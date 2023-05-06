كمائن محكمة تطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى والانبار

2023/05/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين أحدهم يعمل ناقل للمواد لعصابات داعش الارهابية في نينوى والانبار.

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