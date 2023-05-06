2023/05/06 | 13:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن مسؤول إيراني، أن بلاده، التي تعد من بين الدول...

ظهرت المقالة وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).