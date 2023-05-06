2023/05/06 | 13:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بدأت مراسم تتويج مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، حيث...

ظهرت المقالة على عربة اليوبيل الماسي..



بدء مراسم تتويج الملك تشارلز أولاً على المسلة.

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