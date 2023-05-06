وزير الخارجيَّة يصل القاهرة

2023/05/06 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى القاهرة.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “وزير الخارجيَّة وصل، اليوم، إلى القاهرة للمُشارَكة في الإجتماعين الوزاريين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى وزراء الخارجيَّة العرب، الذي تستضيفه الجامعة العربيَّة يوم غد الأحد”.

وأضافت، أن “الاجتماعين يبحثان تطورات أوضاع السودان وإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة، في ظل توجه متزايد لدى الدول العربيَّة لإعادة سوريا إلى محيطها العربيّ وإلى مقعدها بالجامعة”.

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