الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين في عملية إسرائيلية بمخيم طولكرم في الضفة الغربية

2023/05/06 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن فلسطينيين قُتلا خلال عملية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، صباح السبت.

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