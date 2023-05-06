الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار في البورصات المحلية

2023/05/06 | 13:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعر الرسمي 1320 الف دينار لكل دولار.

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