2023/05/06 | 14:00 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه بحضور رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yv24YoAbbsE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه بحضور رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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