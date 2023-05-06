النزاهة تحبط محاولة تهريب مادة النحاس من الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّـة

2023/05/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، احباط محاولة تهريب مادة النحاس من أحد معامل شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مُديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد هرعت لتأليف فريق للتحرّي والتقصِّي فور تلقيها معلوماتٍ عن محاولةٍ لإخراج مادة النحاس في مقر الشركة العامَّة للصناعات الكهربائيَّـة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن - معمل المصابيح خلافاً للقانون، عبر إيعاز مسؤولٍ سابقٍ في الشركة لمسؤولٍ حاليٍّ بتجهيز وصولات قطع للمادة؛ لغرض بيعها بعد تهريبها لقاء عمولاتٍ".وأوضحت أن "الفريق انتقل إلى معمل المصابيح الكائن في التاجي، وبعد إجراء التحرّي والمُراقبة تمكَّن من ضبط 5 أشخاص، منهم سائقو المركبات، ومن قام بتروج معاملة خروج المادة، والشخص الذي قام بشرائها، متلبسين بإخراج المادة من المعمل".وأشارت الى أن "العمليَّـة أسفر عنها أيضاً ضبط العجلات المحملة بمادة النحاس، بعد خروجها من المعمل، ومبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ أربعة وسبعون مليوناً وخمسمائةٍ وأربعون ألف دينارٍ، مع أصل ورقة خروج المادة".ونوَّهت الهيئة بحسب البيان بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين والمُبرزات على القاضي الخفر؛لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".

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