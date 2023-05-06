البرلمان يُعيد مشروع قانون وزارة الكهرباء إلى الحكومة

2023/05/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت، عن إعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء.

وأشارت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى أن " مجلس النواب قرر خلال جلسته المنعقدة اليوم إعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 إلى الحكومة بناءً على طلب منها".

هذا وعقد مجلس النواب، اليوم السبت ، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي..

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المندلاوي، افتتح اعمال الجلسة رقم 24 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول".

واضافت ان "عدد الحضور بلغ 175 نائباً".

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