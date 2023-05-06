تحرك حكومي ضد عمليات التجريف للأراضي الزراعية

2023/05/06 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تحرك حكومي ضد عمليات التجريف للأرضي الزراعية.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " اللواء الركن نائب قائد العمليات لشؤون الدفاع ترأس مؤتمراً موسعاً للحد من ظاهرة التجاوز على الاراضي الزراعية وغير القانونية وعمليات التجريف".

وأضاف أن "الاجتماع تم في مقر القيادة، وحضره اللواء الركن نائب القائد لشؤون الداخلية ومدير قسم العمليات ومدير قسم الشؤون المدنية للأغراض العسكرية وممثلين عن محافظة وامانة بغداد وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش تفعيل دور اللجان الزراعية للحد من ظاهرة التجاوز الحاصل على الاراضي الزراعية وغير القانونية وعمليات التجريف ووضع الحلول المناسبة لها".

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