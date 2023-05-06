2023/05/06 | 14:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rjw_AU_iPnE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنمروا عليها بسبب حجمها الصغير جداً لكنها اصبحت أيقونة في الهند ونجمة عالمية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنمروا عليها بسبب حجمها الصغير جداً لكنها اصبحت أيقونة في الهند ونجمة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).