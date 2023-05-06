ائتلاف الشركات الكورية يستعرض لوزير النفط خطط زيادة الانتاج في مصفى كربلاء

2023/05/06 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، رئيس وأعضاء ائتلاف الشركات الكورية بقيادة هونداي، بحضور مدير عام شركة المشاريع النفطية، ومدير عام شركة مصافي الوسط.





وذكرت وزارة النفط في بيان، أن الوزير "استمع إلى إيجاز قدمه ممثل ائتلاف الشركات الكورية عن خطط زيادة الانتاج التدريجي وصولاً الى الطاقات التصميمية، وفق التوقيتات المخطط لها".

وشدد وزير النفط، على "اهمية تدريب العاملين من الشركات الوطنية ، لادارة العملية الانتاجية في المصفى بشكل كامل بالاستفادة من الخبرة العالمية، والتكنلوجيا المتقدمة في الصناعة التكريرية".

وأكد على " الاهمية الاقتصادية لمصفى كربلاء

بطاقة (140) الف برميل باليوم .



ومساهمته في تلبية جزء كبير من الحاجة المحلية ، من المنتجات النفطية وبجودة عالية".

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