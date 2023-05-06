ملفا الكهرباء والمياه على طاولة مباحثات عراقية - إيرانية

2023/05/06 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً".

كما جرى بحث "جوانب ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة".

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