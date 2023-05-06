بالفيديو.. هدف عكسي في النهائي يجرد الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا

2023/05/06 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرّد فريق أوراوا ريد الياباني منافسه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا بعدما فاز عليه، السبت، في إياب المباراة النهائية بهدف نظيف.

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