أوراوا الياباني يتوّج بطلاً لدوري أبطال آسيا

2023/05/06 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني جرّد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه 1-0 السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في الرياض. وسجّل […]

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