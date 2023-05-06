2023/05/06 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، بإحباط محاولةً لتهريب مادة النحاس من أحد معامل شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن، مُبيّنةً أنَّها تمكَّنت من ضبط (5) مُتَّهمين مُتلـبّسين بالجريمة.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحبط محاولة تهريب النحاس من الشركة العامة للصناعات الكهربائية المركز الخبري الوطني.

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