السوداني: ملف المياه في أولوياتنا

2023/05/06 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الزمان: أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، عزم الحكومة على الذهاب إلى تحلية مياه البحر، فيما شدد على أن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه: نبارك انطلاق هذا المؤتمر المهم الذي يناقش موضوعاً بات حساساً ومهماً في […]

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