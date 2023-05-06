البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة

2023/05/06 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب أنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة”.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، بحضور 175 نائباً.

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