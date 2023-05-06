الشمري يدعو العشائر لتوقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر

2023/05/06 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمندعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، العشائر العراقية الأصيلة الى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع وضبط السلاح.

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