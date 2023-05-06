2023/05/06 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الطاقة الإيراني، السيد علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً.

كما جرى بحث جوانب ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.

وأكّد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي وزير الطاقة الإيراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي وزير الطاقة الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).