"أتيت لأكون خادما لا مخدوما".. تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

2023/05/06 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج تشارلز الثالث، السبت، ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما، وضمن مراسم تتسم بالأبهة والفخامة ويعود تاريخها إلى ألف عام.

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