وزير الداخلية يدعو العشائر لنبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع وضبط السلاح

2023/05/06 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، العشائر العراقية الأصيلة الى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع وضبط السلاح.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نظمت وزارة الداخلية، اليوم، ورشة عمل مكثفة في قيادة الشرطة الاتحادية، مع عدد من الشيوخ والوجهاء، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي خاصة موضوع انتشار الأسلحة غير المرخصة لدى البعض واستخدامها بشكل غير قانوني".

وأكد الشمري بحسب البيان أن "العشائر العراقية الأصيلة أسهمت في وقت سابق في محاربة عصابات داعش الإرهابية التي باتت شبه معدومة بعد الانتصارات والبطولات والتضحيات التي بذلها رجال العراق للقضاء على الإرهاب"، مبيناً أنه "على الجميع تسليم الأسلحة غير المرخصة الى الدولة لكون هذه الأسلحة باتت خطراً على السلم المجتمعي".

ودعا وزير الداخلية "جميع الشيوخ والوجهاء الى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي، وكذلك الابتعاد عن لغة السلاح خاصة خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض الى إطلاق العيارات النارية، الأمر الذي أدى الى سقوط ضحايا من الأبرياء".

كما استمع الشمري الى "عدد من المداخلات من قبل المتواجدين في هذه الورشة"، مؤكداً "وضع حلول سريعة للقضاء على السلاح الذي يستخدم خارج نطاق القانون".

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