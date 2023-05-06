2023/05/06 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

جرّد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه 1-0 السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1 في الرياض.

وسجّل هدف المباراة الوحيد البيروفي أندريه كاريو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (48) أمام 53 ألف متفرّج، ليحرز أوراوا لقبه الثالث في البطولة القارية بعد 2007 و2017، فيما تجمّد الرصيد القياسي للهلال عند أربعة ألقاب في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.

وقدّم الهلال شوطا اول جيداً لكنه افتقد للاهم وهو التسجيل.



كان البرازيلي ميشايل ديلغادو قريباً من التسجيل داخل المنطقة، بيد ان تسديدته صدها الحارس شوساكو نيشيكاوا (21).

واصاب شينزو كوروكي عارضة الهلال في الدقيقة 30 بعد جملة أكروباتية جميلة من مسافة قريبة.



انسل سعود عبد الحميد بين المدافعين وأهدر امام الحارس، ثم سدّد محمد كنو حدود المنطقة قوية علت العارضة (35).

اما احداث الشوط الثاني، تأكد الحظ السيئ لكاريو عندما هزّ شباك حارسه عبدالله المعيوف عن طريق الخطأ (48).

بعد الهدف، حاول الهلال التعويض وحصل على عدة فرص للمعادلة واعادة عقارب المباراة الى نقطة الصفر.

المصدر: فرانس برس 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوراوا الياباني يجرّد الهلال السعودي من اللقب ويتوّج مرة ثالثة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوراوا الياباني يجرّد الهلال السعودي من اللقب ويتوّج مرة ثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).