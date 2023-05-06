2023/05/06 | 15:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينهي مناقشة 3 قوانين ويؤجل التصويت على اثنين ويعيد آخر للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/06 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي مناقشة 3 قوانين ويؤجل التصويت على اثنين ويعيد آخر للحكومة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي مناقشة 3 قوانين ويؤجل التصويت على اثنين ويعيد آخر للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).