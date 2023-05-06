الحكيم: العراق يمر بمرحلة استقرار

2023/05/06 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار

الحكيم، اليوم السبت، أن العراق مقبل

على مشاريع استراتيجية اقتصادية تربط

مصالح المنطقة مع بعضها.

وقال الحكيم خلال زيارته محافظة

البصرة، بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة

ن

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