فرصة لتساقط الامطار وانخفاض بالحرارة.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

2023/05/06 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار

وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس اليوم السبت ف

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