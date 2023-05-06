ضبط هدر للمال العام بقيمة 20 مليار دينار في كربلاء

2023/05/06 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

السبت، عن تواطؤ الشركة العامة

للتجهيزات الزراعيَّة في هدر قرابة (20)

مليار دينار، فيما أسفرت إجراءات

الهيئة عن تسديد أكثر من ثلاثمائة مليون

دينارٍ كانت بذمَّة أحد

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