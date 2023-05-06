شاهد بالفيديو.. شاهد .. كلمة هامة لـ السوداني في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

2023/05/06 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yw1OLUARhTY

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