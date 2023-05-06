2023/05/06 | 15:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، العشائر العراقية الى...

ظهرت المقالة الداخلية تدعو العشائر إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الظواهر الدخيلة وضبط السلاح أولاً على المسلة.

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