2023/05/06 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفل النجم الدولي السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة الحالي يونس محمود، بتخرجه منكلية النسور الجامعة وحصوله على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية والبدنية.

ظهرت المقالة بالفيديو..



يونس محمود يحتفل بحصوله على الشهادة الجامعية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. يونس محمود يحتفل بحصوله على الشهادة الجامعية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. يونس محمود يحتفل بحصوله على الشهادة الجامعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).