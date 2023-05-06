بعشرات الدبابات الغربية.. شاهد كيف تستعد أوكرانيا لمواجهة جيش روسيا

2023/05/06 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يبدو الجيش الأوكراني على أعتاب هجومه المضاد الهائل ضد القوات الروسية، تستمر الأسلحة التي تبرعت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في التدفق، والجزء الأكبر من دبابات القتال الغربية الرئيسية المتجهة إلى أوكرانيا هو طراز “ليوبارد 1”.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN فريد بليتغن من ألمانيا، حيث يتدرب الأوكرانيون على تشغيل أسطول دبابات “ليوبارد 1" التي قدمها الحلفاء الأوروبيون.

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