2023/05/06 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، الغرب وأوكرانيا بانفجار سيارة أسفر عن إصابة الكاتب الموالي للكرملين زخار بريليبين بجروح ومقتل شخص آخر. وقالت زاخاروفا عبر تليجرام بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تتهم أوكرانيا والغرب بتفجير سيارة كاتب موال للكرملين المركز الخبري الوطني.

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