2023/05/06 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت صادرات السيارات الامريكية

الشخصية الى العراق، لتبلغ 1021 سيارة في

الربع الاول من 2023، مقارنة مع 99 سيارة

فقط في الربع الاول من 2022.

وقال رئيس مؤسسة "عراق" المستقبل

للدراسات والاستشارات الاقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على السبب.. ارتفاع صادرات السيارات الامريكية الى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على السبب.. ارتفاع صادرات السيارات الامريكية الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).