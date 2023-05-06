رابطة المصارف الخاصة: 9 شركات دفع الكتروني صفرت عمولاتها لدعم قرار مجلس الوزراء

2023/05/06 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية،

السبت، قيام 9 شركات دفع الكتروني،

تصفير العمولات على نقاط البيع في جميع

مؤسسات القطاع الحكومي ولنهاية العام

الحالي، دعما لقرار مجلس الوزراء الذي

يتضمن نشر أدوات ال

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