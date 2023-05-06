2023/05/06 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت، جمعه عددا من التواقيع النيابية لاعتبار "فتوى الجهاد الكفائي" عيداً وطنياً.

وأوضحت الدائرة الاعلامية عبر بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب وخلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم السبت أعلن جمعه 70 توقيعا نيابيا لاعتبار "فتوى الجهاد الكفائي" عيداً وطنياً ".

هذا وعقد مجلس النواب، اليوم السبت ، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المندلاوي، افتتح اعمال الجلسة رقم 24 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول".

واضافت ان "عدد الحضور بلغ 175 نائباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (70 توقيعا نيابيا لإعتبار "فتوى الجهاد الكفائي" عيداً وطنياً (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (70 توقيعا نيابيا لإعتبار "فتوى الجهاد الكفائي" عيداً وطنياً (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).